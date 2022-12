Frana su palazzine Genova, per alcuni sfollati Natale in albergo

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 25 DIC – L’abitazione del civico 46 di via

Posalunga, nel popolare quartiere di Borgoratti a Genova che

ieri, durante la frana caduta ieri mattina a causa delle

abbondanti piogge dei giorni scorsi è stato sventrato da alcuni

grandi massi, era vuoto: infatti era stato evacuato in via

precauzionale il 22 dicembre, una decisione che ha evitato una

tragedia.

In tutto, sono 46 persone sfollate e molte di queste

passeranno il Natale fuori casa: i residenti hanno tutti

ricevuto la proposta di essere alloggiati presso gli alberghi

convenzionati con il Comune di Genova e trasportati con autobus.

I cinque residenti del civico 46 A erano già stati alloggiati in

hotel nei giorni precedenti la frana.

Anche oggi giorno di Natale restano in zona gli uomini della

polizia locale per presidiare l’area e domani sarà l’ultimo

giorno i cui i residenti sfollati potranno rientrare nelle loro

abitazioni, con la scorta dei Vigili del fuoco, per riprendere

alcuni beni di necessità. Poi cominceranno i lavori di messa in

sicurezza del versante franato per garantire il rientro nelle

abitazioni agibili. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte