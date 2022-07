Franca Valeri, mille talenti nel suo Fondo ora online

Condividi l'articolo

Franca la diva, filo di perle e tubino nero, stretta nell’abbraccio a Vittorio De Sica. Franca, con quello sguardo “appuntito” tra due geni della risata come Stanlio e Ollio. Franca che, serissima, misura la circonferenza del cranio ad Alberto Sordi, compagno unico di tanti successi. E poi Franca nel vestito a fiori dell’inarrestabile Cesira. Franca della tv, con Anna Magnani in camerino durante Studio Uno. Franca la compagna di vita, con il marito Vittorio Caprioli, tra premi e la casa di Monte Savello. Franca l’amica, che gioca a carte, ride al ristorante con gli amici o che sbuca sotto il cappello di paglia, in bikini a Positano dove stava girando “Leoni al sole”. È un lungo album in bianco e nero (ma non solo) quello che racconta Franca Valeri (1920-2020), mattatrice unica di tanto teatro e cinema scomparsa il 9 agosto di due anni fa a 100 anni appena compiuti, nel Fondo che porta il suo nome.

Lei stessa lo donò nel 2019 all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, di cui era stata socia per sessant’anni, prima, e socia onoraria, poi (riconoscimento riservato a personalità come Alessandro Manzoni, Giuseppe Garibaldi, Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio). Un “tesoro” lungo otto metri lineari, che copre tutto l’arco cronologico della sua attività professionale, dal 1947 al 2019, dichiarato d’interesse storico dal ministero della Cultura e che, dopo esser stato interamente catalogato e archiviato, è consultabile fisicamente per i ricercatori nella sede dell’Accademia e da oggi, in parte, anche online. “Franca Valeri – spiega la presidente dell’Accademia Antonia Chiodi – ci ha voluto fare un ultimo e straordinario regalo, con tutto il suo archivio personale che racconta oltre settant’anni di professione, la cui storia ha accompagnato quella sociale dell’Italia che ha spesso documentato, rappresentandone gli aspetti più grotteschi”. La sua pubblicazione online “è solo il primo passo di un percorso che, attraverso varie iniziative, farà conoscere e apprezzare anche alle future generazioni l’eccezionale talento di Franca Valeri, patrimonio universale della cultura milanese e italiana”. Schedato e riordinato da Lucia M. Fagnoni, il materiale conta oltre 2200 fotografie di scena e personali. C’è poi tutto il lavoro di autrice, con centinaia di copioni di opere teatrali, film, trasmissioni radiofoniche e televisive, nelle cui pagine si rincorrono correzioni e modifiche, a raccontare di testi quasi “vivi”, che cambiavano nel tempo e nelle occasioni.

“Dalla produzione teatrale – riflette la Fagnoni – esce l’immagine di una donna intelligente, colta, vivace. Di un’artista sofisticata, prima attrice-autrice italiana che si fa apprezzare per le sue creazioni graffianti, comiche, capaci di far ridere ma anche riflettere”. E poi ecco le locandine, le lettere personali, l’amore per la musica negli spartiti, le onorificenze e i diplomi. E poi c’è la Franca pittrice che, forse, non ti aspetti, con 26 bozzetti di abiti di scena, schizzi di acconciature, 72 disegni e tre album. O con le tempere che riproducono tutti i personaggi del Risveglio di primavera di Frank Wedekind (opera, tra l’altro, “difficile”, che tratta i temi della pubertà, sessualità, stupro, abuso minorile, omosessualità, suicidio, aborto). “Un prezioso inedito del Fondo, verosimilmente sconosciuto ai più, e noto forse solo agli stretti familiari e collaboratori”, commenta la Fagnoni. Un talento innato, che però raccontava tutto, sin dall’inizio, a sfogliare oggi i disegni datati 1931-1935, quando, cioè, la Valeri aveva tra i 10 e i 14 anni. Si firmava FNorsa e, poco più che bambina, creava volti di donne, acconciature, cappelli, abiti. Erano già le 10, 100, 1000, mille Franca che non ci stancheremo mai di applaudire.

