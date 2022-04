Francesco Gabbani, vivo green e cerco la felicità

Condividi l'articolo

“Per me i 40 anni sono un nuovo inizio, un’occasione non per fare bilanci ma per pensare a tutto quello che potrò fare in futuro: perché si può sempre ricominciare da capo e anche cambiare vita”: a pochi mesi da un compleanno ‘da ricordare’ (il prossimo 9 settembre), Francesco Gabbani non ha alcuna voglia di “tirare le somme”, ma al contrario vuole godere con consapevolezza e con l’immancabile sorriso il momento felice che sta vivendo. Il cantante infatti ha di fronte una nuova sfida professionale, la conduzione dello show ecologico “Ci vuole un fiore”, in onda venerdì 8 aprile su Rai1 in prima serata, in coppia con Francesca Fialdini.

Dedicato al futuro della Terra e pensato per ricordare l’urgenza di temi come la sostenibilità, il disastro ambientale e l’emergenza climatica, il programma, realizzato in collaborazione con Ballandi, sarà un vero e proprio “varietà impegnato”: musica, balli e gag, senza mai perdere di vista l’obiettivo di ricordare che “non c’è un Pianeta di riserva e dobbiamo rimediare ai danni che lo sviluppo dell’uomo ha procurato”, dice Gabbani in un’intervista all’ANSA. “Il difficile sarà veicolare concetti profondi con leggerezza del varietà, ossia fare uno show di intrattenimento mantenendo la missione di far passare una riflessione su questi temi e dando consigli per affrontare la vita in modo green. Ma ho accettato proprio per questo”, afferma l’artista, alla sua prima vera esperienza come “timoniere” di un programma tutto suo, dopo gli Mtv Awards (“ma non era certo la Rete Ammiraglia della Rai”, dice). “Per me la natura è fonte di ispirazione, nella vita e nelle canzoni, è qualcosa di necessario. Non sono un attivista, ma mi sento green. Anche nei piccoli gesti quotidiani ho rispetto per l’ambiente, fin da bambino. E se qualcuno butta qualcosa per terra mi dà molto fastidio”, prosegue il cantante, che sempre ad aprile sarà impegnato con l’uscita del suo prossimo album, “Volevamo solo essere felici”, un titolo malinconico “perché la felicità è soggettiva e relativa, ognuno ha la sua, ma la costante è che tutti la cerchiamo e per questo è malinconica, come se fossimo intrappolati in questa ricerca. E io sono sempre attratto dalla malinconia, per me è complice e mi ci crogiolo, anche se appaio sempre positivo”.

Sul palco di Rai1, che condividerà con l’amica e collega Francesca Fialdini (“faremo squadra e siamo complici. Io sono di Carrara, lei di Massa: insieme facciamo una provincia”, dice con una battuta), in tanti saliranno per mettersi in gioco, tutti in una veste inedita tra impegno e leggerezza, in un continuo scambio di ruoli: da Massimo Ranieri e Ornella Vanoni a Tananai, Morgan e Fulminacci, da Flavio Insinna a Maccio Capatonda e Michela Giraud, e poi Piero Angela, Luca Parmitano, Giorgio Parisi, Carlo Cottarelli e Stefano Mancuso, oltre al racconto delle storie dei giovani del Friday for Future e di Green Hero. Lo show, condensato a una sola serata per la guerra in Ucraina, non dimenticherà di ricordare la tragedia che si sta consumando alle porte dell’Europa: “avremo modo anche di parlare di Ucraina: per me è impensabile che ci siano ancora conflitti armati, è fuori da ogni mia concezione, io sono disarmato di fronte alla guerra e spero che questa situazione finisca presto”, dice Gabbani che nel 2017 andò proprio a Kiev per l’Eurovision Song Contest e che ora la ricorda come “una città aperta, solare, positiva. Oggi le immagini che arrivano sono sconvolgenti”. Dopo la tv e la promozione del nuovo album, per il futuro Gabbani ha un unico desiderio: “Non vedo l’ora di tornare ai live con il pubblico”, afferma, aggiungendo che sarà “a ottobre al Forum di Assago e all’ex Palalottomatica di Roma”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte