Francia: il Monaco ha esonerato Kovac

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Niko Kovac non è più l’allenatore del

Monaco. Lo ha reso noto il club monegasco, con un comunicato

ufficiale: “As Monaco annuncia di aver preso la decisione di

separarsi da Niko Kovac. L’allenatore croato è stato informato

della decisione giovedì nel corso di un colloquio preliminare.

Arrivato nel Principato nel luglio 2020, Niko Kovac ha guidato

la squadra 74 volte. L’Aa Monaco annuncerà presto il nome del

nuovo tecnico. Fino ad allora, Stéphane Nado, allenatore in

seconda, si occuperà degli allenamenti della prima squadra”. Nei

prossimi giorni il Monaco dovrebbe poi ingaggiare Philippe

Clement, tecnico del Club Bruges ed ex centrocampista della

Nazionale belga. Nel 2019 guidò il Genk al titolo belga. (ANSA).



