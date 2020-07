(ANSA-AFP) – ROMA, 18 LUG – Un incendio grave è in corso all’interno della storica cattedrale di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia, secondo quanto dichiarano i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique. “Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. E’ un incendio importante”, dice un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40. (ANSA-AFP).



