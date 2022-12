Francia invita connazionali ad evitare viaggi in Perù

Condividi l'articolo

Il ministero degli Esteri della Francia lancia un appello ai connazionali affinché evitino di recarsi in Perù, a causa delle violente proteste seguite alla destituzione del presidente, Pedro Castillo. “Ricordiamo ai nostri connazionali che i viaggi in Perù sono da bandire”, dichiara in una nota la portavoce del ministero degli Esteri di Parigi, Anne-Claire Legendre. La settimana scorsa, lo stesso Quai d’Orsay aveva chiesto di rinviare i “viaggi non essenziali” nel Paese latinoamericano. L’esponente della diplomazia francese ha inoltre annunciato l’apertura di una “unità di crisi presso la nostra ambasciata in Perù per rispondere ai nostri connazionali in difficoltà”.



