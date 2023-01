Francia: Le Graet respinge accuse molestie sessuali

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 17 GEN – Noel Le Graet, presidente sospeso

della Federcalcio francese, “smentisce tutte le accuse di

molestie morali o sessuali e qualsiasi altro reato penale”, in

un comunicato diffuso dopo la notizia dell’apertura di

un’inchiesta su di lui dalla Procura di Parigi. Nel testo,

trasmesso dai suoi avvocati, l’81enne Le Graet si dice stupito

di apprendere “dai giornali” l’apertura dell’inchiesta e critica

le “numerose interferenze e pressioni politiche”, innescate

secondo lui dalle dichiarazioni della ministra dello Sport,

Amelie Oudea-Castéra.

Le Graet, presidente della Federazione dal 2011, “denuncia le

ripetute affermazioni diffuse dai media mentre la missione

dell’Ispezione” voluta dal ministero dopo la crisi alla

Federcalcio “non ha ancora diffuso il suo rapporto”. Le Graet

lamenta che “nell’inchiesta chiaramente a carico”, lui non abbia “avuto occasione di prendere conoscenza degli elementi che lo

riguardano, né di far valere le osservazioni della difesa, in

grave violazione dei diritti essenziali della difesa e

dell’elementare rispetto del contraddittorio”. (ANSA).



