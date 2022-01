Francia: Marsiglia vince a Bordeaux dopo 45 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – BORDEAUX, 07 GEN – Un gol segnato dall’ex romanista

Cengiz Under nel primo tempo ha permesso all’Olympique Marsiglia

di sfatare una ‘maledizione’ che durava dal 1977, quindi da 45

anni: vincere in casa del Bordeaux. E’ finita infatti 0-1 e ciò

pone fine a un ‘digiuno’ che per i tifosi marsigliesi, vista la

rivalità con quelli bordolesi, era visto come uno smacco.

Il match si è giocato a porte chiuse, decisione presa dal

Bordeaux dopo che la Ligue 1 ha respinto la richiesta del club,

alle prese con 17 positività al Covid in squadra, di rinviare la

sfida. Così c’è stata questa forma di protesta che ha impedito

di assistere all’incontro ai 5.000 spettatori che avrebbero

potuto entrare secondo le regole vigenti in Francia. Inutile

dire che, per scendere in campo, il Bordeaux del tecnico ex

Lazio Vladimir Petkovic ha dovuto fare ricorso a vari elementi

delle sue giovanili, ma pur perdendo non ha certo sfigurato.

(ANSA).



