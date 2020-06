Francia: patron Lilla, stop ai campionati una vera catastrofe

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – In Francia divampa la polemica sullo stop ai campionati a causa della diffusione del Covid-19.

L’Equipe di oggi riporta – fra le altre – le parole di Gerard Lopez Fojaca, patron e presidente del Lilla, che descrive “lo stop ai campionati” imposto dal Governo francese come “una vera e propria catastrofe”, anche per le “conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società”.

Paris Saint-Germain a parte, come conferma il riscatto di Mauro Icardi a cifre quasi inaccessibili visti i tempi (50 milioni, più 10 di bonus), una delle conseguenze della situazione che si verrà a creare è la fuga (praticamente certa) di talenti, che “finisce per impoverire la Ligue 1”, ma “non solo”.

Il Lilla, ma anche il Lione, sono club che dovranno ‘svendere’, per sanare i bilanci dopo lo ‘tsunami’ Coronavirus.

