Francia: poker del Lione, il Digione viene travolto

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Il Lione non si ferma e, dopo avere

eliminato dalla Champions la Juventus, fa sfracelli anche nella

Ligue 1. La squadra di Rudi Garcia, nel match della 2/a giornata

di campionato, ha travolto il Digione, imponendosi in casa sul

terreno del Groupama Stadium per 4-1. Eppure, gli ospiti di

Stephane Jobard erano andati in vantaggio con Scheidler al 14′;

tuttavia, prima del riposo, nel finale del primo tempo, i

padroni di casa hanno ribaltato tutto, portandosi addirittura

sul 3-1.

Depay su rigore ha firmato il pari, Lautoa ha raddoppiato al

45′ e ancora Depay al 46′ ha calato il tris. Il poker è arrivato

al 21′ del secondo tempo sempre grazie a Depay, che ha battuto

il portiere Gomis ancora dal dischetto. Il Lione ha 3 punti e

una partita in meno, dal momento che l’esordio con il

Montpellier in trasferta è stato rinviato a martedì 15

settembre.

Domani altre due partite in Ligue 1, domenica se ne

giocheranno sei. Lens-PSG è stata rinviata a giovedì 10

settembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte