Francia: processo Sarkozy sospeso fino a giovedì

Il processo per corruzione all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy sulla cosiddetta vicenda delle “intercettazioni” è stato sospeso fino a giovedì: è quanto riferiscono i media francesi. Il processo per corruzione a Nicolas Sarkozy è dunque sospeso fino a giovedì. Poco dopo l’apertura, il tribunale di Parigi ha infatti “deciso di ordinare una expertise medica” di uno degli imputati, l’ex alto magistrato di 73 anni, Gilbert Azibert, oggi assente dall’aula per cause mediche.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte