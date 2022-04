Francia: Psg batte Angers ma rimanda festa titolo

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 20 APR – Il Psg ha vinto 3-0 ad Angers

con i gol di Kylian Mbappé, Sergio Ramos e l’ex Roma Marquinhos

e ora avrà bisogno solo di un pareggio sabato contro il Lens per

essere matematicamente campione in Ligue 1.

Il decimo titolo di campione di Francia per i parigini è stato

rimandato dalla vittoria contro il Nantes (3-2) del suo più

diretto rivale, il Marsiglia, che ha 15 punti in meno a cinque

giornate dalla fine del massimo campionato francese. (ANSA-AFP).



—

