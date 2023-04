Francia: Psg perde in casa, contestati squadra e tecnico

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 30 APR – Brutto scivolone interno del Paris

SG, che perde 3-1 in casa contro il Lorient e vede avvicinarsi

il Marsiglia, vittorioso (2-1) sull’Auxerre. Ora l’OM è a -5

dalla vetta dove rimangono i parigini.

Rimasto in dieci già al 20′ pt per l’espulsione per doppia

ammonizione di Hakimi, il Psg è apparso lontano dalla forma

migliore, con Messi che non sembra più lui e Mbappé che è andato

a segno solo per un errore del portiere avversario Mvogo, che

aveva messo il pallone a terra convinto di aver avuto un calcio

di punizione a favore. Invece non era così, Mbappé gli ha ‘soffiato’ la sfera e ha segnato il gol dell’1-1. Dieci minuti

dopo però il Lorient è di nuovo andato a segno con Yongwa e al

43′ della ripresa ha realizzato con Dieng la rete che ha chiuso

la partita.

Poi, dopo la fine della partita, ci sono state le sonore

bordate di fischi del pubblico del Parco dei Principi, che ha

anche contestato la squadra, il dirigente Luis Campos e il

tecnico Christophe Galtier. Secondo il quale i suoi hanno “avuto

20-25 minuti dove siamo stati completamente assenti, sprecando

tanto nelle ripartenze. Sui gol abbiamo difeso malissimo. Quella

di oggi è una grande delusione e dobbiamo reagire velocemente”.

Anche perché il Marsiglia, questa sera vittorioso grazie alle

reti di Cengiz Under e Alexis Sanchez, si avvicina, e mancano

ancora cinque giornate alla fine del campionato. (ANSA).



