Francia riapre lunedì, 1 mln a scuola

(ANSA) – PARIGI, 7 MAG – La Francia riaprirà lunedì 11 maggio la maggior parte delle attività, compreso l’80-85% delle scuole, con circa un milione di studenti e 130 mila insegnanti.

Lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, invitando però la popolazione a “non abbassare la guardia”.

“Sono fiducioso che insieme sapremo dar prova della disciplina e della responsabilità” necessari per contrastare il coronavirus anche dopo la fine delle misure di rigido confinamento”, ha detto il premier francese. Le frontiere nazionali resteranno chiuse ai partner europei “almeno fino al 15 giugno”, ha fatto sapere il ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner.

Per Philippe, “il Paese è diviso in due”. Ci sono quattro regioni, fra le più grandi e sviluppate – fra queste l’Ile-de-France, quella di Parigi, 12 milioni di abitanti – che sulla carta della Francia colorata dalla direzione della Sanità risultano in rosso. Vuol dire che “i casi diminuiscono ma non quanto ci saremmo aspettati”, ha spiegato. E gli ospedali restano in tensione, soprattutto i reparti di rianimazione, che nel caso di Parigi sono ancora oltre la capienza limite di pazienti.



