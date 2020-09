Franco Fontana e la ‘Route 66’ in 70 immagini

(ANSA) – PARMA, 02 SET – Alla Reggia di Colorno (Parma) torna

la grande fotografia con la rassegna ‘ColornoPhotoLife’,

festival fotografico in programma dall’11 settembre all’11

novembre, dal tema ‘Il tempo, intorno a noi’, nell’ambito degli

eventi di Parma Capitale Italiana della Cultura: mostre

fotografiche, conferenze, workshop, visite guidate

coinvolgeranno protagonisti e pubblico in un viaggio inedito nel

mondo della fotografia.

Nel piano nobile della Reggia, dal 12 settembre all’8

novembre, si potranno ammirare le foto della mostra ‘Route 66’

di Franco Fontana a cura di Sandro Parmiggiani, che presenta il

mito americano attraverso più di 70 immagini realizzate lungo le

2.248 miglia che uniscono Chicago a Los Angeles, seguendo la

leggendaria ‘strada 66’. ‘Fiume Po’ è invece il titolo

dell’esposizione di Michael Kenna, che propone un’inedita mostra

fotografica dedicata ai luoghi del Grande Fiume, in particolare

ai posti silenziosi: si potrà visitare dal 16 ottobre all’8

novembre al piano nobile. Livio Senigalliesi espone invece, dal

12 settembre all’11 ottobre nello spazio Mupac dell’Aranciaia,

le immagini della sua ‘Effetti Collaterali’: scattate nell’arco

di tre decenni in quattro continenti, sono un atto di

testimonianza e di denuncia contro la guerra, foto realizzate a

contatto con le persone, tra sofferenze, pericoli, freddo, fame,

fughe. Sempre all’Aranciaia dal 12 settembre all’11 ottobre si

potranno osservare le ‘Epifanie: l’altra fisica del paesaggio’

di Tina Cosmai, che riflette sulla condizione post-umana in cui

il soggetto è al centro di una realtà pervasa dalla tecnologia.

Raffaele Petralla condurrà i visitatori, con il suo reportage ‘Cosmodrome’ dal 16 ottobre all’8 novembre all’Aranciaia, nella

vita di coloro che raccolgono e riciclano i rottami dei razzi

russi che cadono nella neve della tundra in Russia, al confine

con il circolo polare articolo. ‘La mia terra’ è invece il nome

della mostra di Camilla Biella, che svela – dal 16 ottobre all’8

novembre, sempre all’Aranciaia – il piccolo mondo antico della

Pianura Padana, tra l’antica via Emilia e le prime colline

appenniniche di Piacenza, con i rituali quotidiani di piccoli

agglomerati rurali. (ANSA).



