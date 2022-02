Fratelli Grimm in Carnia, la favola di Piccolo Corpo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – L’immagine accecante sulla spiaggia

mentre la giovane donna avanza tra le anziane pronta al rito di

sangue, far uscire la disgrazia per far entrare la grazia, e’ l’avvio potente che proietta lo spettatore in un mondo arcaico,

primitivo, misterioso nella Carnia friuliana come fosse la

Foresta Nera dei fratelli Grimm. E’ in sala, dopo la prestigiosa

selezione alla Semaine de la critique al festival di Cannes

2021, Piccolo Corpo, il film di Laura Samani, una coproduzione

Italia-Francia-Slovenia Nefertiti Film con Rai Cinema. Una

favola cruda, nera, girata in location spettacolari e inedite al

cinema e con due eccellenti protagoniste Celeste Cescutti e

Ondina Quadri e un’atmosfera suggestiva che ricollega alla

lezione di Ermanno Olmi.

La regista triestina, diplomata al Centro Sperimentale di

Cinematografia e che gia’ con il corto d’esordio (La Santa che

dorme) aveva creato interesse nella comunita’ internazionale

del cinema, subito selezionata alla Cinefondation di Cannes ,

mette in scena una storia drammatica e poetica.

In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno

agli inizi del ‘900, la giovane Agata (Celeste Cescutti) perde

sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in

assenza di respiro, la bambina non puo’ essere battezzata. La

sua anima e’ condannata al Limbo, senza nome e senza pace. Ma

una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord

pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il

tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Agata

lascia segretamente l’isola e intraprende un viaggio pericoloso

attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia

nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai

visto la neve in vita sua. Incontra Lince (Ondina Quadri), un

ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le

offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della

scatola. Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura

in cui il coraggio e l’amicizia permetteranno a entrambi di

avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile. “Nel 2016 – racconta all’ANSA – sono venuta a conoscenza di

santuari molto particolari. Luoghi dove si portavano i corpi dei

bambini morti per poterli fare resuscitare per un momento e

impartire loro il battesimo, una sorta di miracolo che durasse

giusto il tempo di un respiro, qualcosa che ha a che fare con la

religione ma anche la stregoneria. Ho scoperto che questi

santuari nel periodo della Controriforma esistevano lungo tutto

l’arco alpino, erano 270, ma la storia non se ne ricorda. Dove

abbiamo girato nella Carnia in provincia di Udine al confine con

l’Austria, era uno di quelli, un eremo ‘santuario del respiro’ ,

Trava, esiste ancora oggi anche se non ha piu’ la stessa

funzione di un tempo”, spiega. La sua protagonista, la giovane mamma Agata che non si

rassegna con la morte del bebe’ che finisca nel Limbo,

intraprende un viaggio tra mille pericoli dal mare alle montagne

piu’ impervie, da sola. “Una donna coraggiosa – ci ha detto

l’autrice – e molto moderna, una donna che si autodetermina

molto contemporanea, poiche’ oggi dopo oltre 100 anni

dall’epoca del film siamo ancora a cercare la stessa

autodeterminazione, a sfidare gli altri per contare. Penso che

non dobbiamo arrenderci e non parlo solo di donne ma di tutti

coloro che sono mal rappresentati e colpiti nella diversita’” .

Nel film il personaggio fa conoscenza con Lince (Ondina

Quadri), un ruolo ‘gender fluid’ si direbbe oggi, “una persona –

sottolinea la Samani – come tutti siamo al di la’ dei generi”.

La Samani firma anche la sceneggiatura con Marco Borromei, Elisa

Dondi, mentre Celeste Cescutti e Ondina Quadri sono

protagonisti. (ANSA).



