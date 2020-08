Fratello di suicida,lo tormentava futuro

(ANSA) – FIRENZE, 24 AGO – “Il problema non era pagare i

debiti perché quando uno fa un investimento e cerca di ampliare

l’azienda e di stare meglio non è questo il problema. Il

problema è l’incertezza del futuro: non davano la certezza, si

parlava di una nuova chiusura, di un nuovo lockdown, è questo

che ha reso la persona fragile, mio fratello fragile”. Così

Marco Vanni parla del suicidio del fratello Luca, il ristoratore

trovato morto suicida a Firenze. “L’azienda era sanissima, un

mese e mezzo prima del lockdown era stato acquistato il fondo da

mio fratello con un leasing aziendale – ha detto -. Ma poi il

problema è stato l’incertezza del futuro, l’azienda c’è dal

1987, da 40 anni si era abituati a pagare tutti, a pagare i

debiti, ad essere regolari, ma se poi ti dicono ‘chiudete,

prendete un prestito e cavatevela da soli’, bene questa cosa ha

tormentato, reso fragile una persona che non è abituata a fare

debiti”. (ANSA).



—

