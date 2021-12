Frecce Tricolori: Comandante, abbiamo dato una mano al Paese

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 20 DIC – “Ci riteniamo fortunati, perché come

uomini in divisa abbiamo potuto metterci in gioco, per dare una

mano al Paese, in questo ultimo anno complicato, ma anche pieno

di emozioni, perché di fronte alle difficoltà spesso si lavora

in modo più intenso e vivendo le esperienze con maggiore

profondità”. Lo ha detto il comandante della Pattuglia

acrobatica nazionale, “Frecce Tricolori”, tenente colonnello

Stefano Vit, alla presentazione del poster 2022 della Pan,

appuntamento tradizionale, svoltosi per la prima volta nel

Teatro Nuovo di Udine, invece che nell’hangar di Rivolto,

cominciato con un momento di “bel canto”, accompagnato da un

pianoforte avvolto nel tricolore.

Dopo i video sulle spettacolari evoluzioni acrobatiche della

pattuglia in Italia e all’estero, Vit ha presentato la squadra,

ricordando in particolare la celebrazione alla presenza del capo

dello Stato del 60° anniversario della Pan, in settembre. Il

comandante del 2° stormo di Rivolto dell’Aeronautica militare,

colonnello Marco Bertoli, ha ricordato l’impegno del personale

sanitario militare a sostegno della campagna vaccinale rivolta

alle categorie più fragili. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte