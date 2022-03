Fremantle acquista il 70% di Lux Vide

Condividi l'articolo

Lux Vide, società leader in Europa nella produzione televisiva, entra nell’orbita Fremantle, uno dei principali gruppi di produzione culturale e di intrattenimento al mondo. Fremantle ha chiuso un accordo per l’acquisizione del 70% della casa di produzione di serie come Don Matteo, I Medici, Leonardo, Doc e Diavoli. La famiglia Bernabei mantiene il controllo del restante 30%: nello specifico Luca Bernabei si conferma Ceo della società, fondata da Ettore e Matilde Bernabei nel 1992, mentre Andrea Scrosati, group Coo e Ceo europeo di Fremantle, diventa presidente della Lux e Matilde Bernabei rimane presidente onorario e membro del Cda con deleghe. La fase di trattativa è durata diversi mesi, visto che la notizia di colloqui tra i due gruppi era già emersa lo scorso settembre, anticipata da Variety. Lux Vide collabora con tutti i più importanti player dell’industria culturale: Rai, Mediaset, Sky. Sin dalla sua nascita ha operato con una visione internazionale, diventando l’unica società italiana a vincere un Emmy con il film tv Giuseppe dalla serie Le storie della Bibbia. Tra i grandi successi: Don Matteo,alla tredicesima stagione, Un passo dal cielo, L’Isola di Pietro, Che Dio ci aiuti, DOC, la serie tv con il più alto ascolto degli ultimi 15 anni, Blanca, il miglior debutto della scorsa stagione, Buongiorno Mamma, la serie più seguita di Mediaset negli ultimi 3 anni. Infine le grandi produzioni internazionali quali I Medici, Leonardo e Diavoli (alla seconda stagione su Sky). Nel 2009 con la co-produzione Coco Chanel Lux riceve invece una nomination ai Golden Globe e due nomination agli Emmy Awards. In seguito a questa acquisizione Fremantle diventa la realtà leader italiana della produzione indipendente di intrattenimento, cinema e serie tv. Una realtà che – con l’ingresso di Lux Vide – negli ultimi 5 anni ha speso oltre 900 milioni di euro nel settore della produzione culturale in Italia, impegnando in maniera continuativa circa 1000 persone ogni anno, coinvolgendo oltre 10.000 professionisti l’anno, e producendo circa 1600 ore di contenuti originali negli ultimi 3 anni. Le serie, i film e i programmi realizzati dalle società di Fremantle in Italia sono distribuiti in oltre 170 Paesi. Basta pensare – solo per citarne alcuni – all’Amica Geniale, ai Medici e a ‘È stata la mano di Dio’. Con l’acquisizione di Lux Vide, Fremantle consolida la sua presenza in Italia, dove il gruppo già opera con FremantleMedia Italia, Wildside e The Apartment, impegnate nell’ideazione e la produzione di programmi televisivi di intrattenimento, serie tv, film e documentari. Fremantle in Italia produce programmi come X Factor, Italia’s Got Talent, The Voice Senior, ha firmato docuserie di successo come Veleno (premiata con un Globo d’Oro), e la più longeva soap italiana Un Posto al Sole. Wildside e The Apartment negli anni hanno firmato progetti internazionali venduti in oltre 170 Paesi tra cui The Young Pope (candidato a due Emmy e ai Golden Globe) e The New Pope di Paolo Sorrentino; L’amica Geniale di Saverio Costanzo; We Are Who We Are di Luca Guadagnino; Il Miracolo e Anna di Niccolò Ammaniti; commedie di successo come il titolo campione di incassi Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani; e pellicole d’autore selezionate in concorso ai festival di Cannes e Venezia come Vincere di Marco Bellocchio (otto David di Donatello); Io e te di Bernardo Bertolucci; La Mafia uccide solo d’estate di Pif (un David di Donatello e un Oscar Europeo); Hungry Hearts di Saverio Costanzo (Coppa Volpi per il migliore attore e attrice a Venezia), È stata la mano di Dio di Sorrentino, candidato all’Oscar. “Con l’ingresso in Fremantle – commenta Luca Bernabei – Lux Vide conferma la sua storica strategia di internazionalizzazione. La famiglia Bernabei rimane alla guida della società fondata da mio padre Ettore, come azionisti, come manager, ma soprattutto come punti di riferimento per il nostro team creativo e produttivo. Team che ha realizzato negli anni i grandi successi della Lux Vide e che rimane compatto per garantire le sfide del futuro”. Andrea Scrosati sottolinea: “Non ho dubbi che dalla collaborazione tra questo team e i tantissimi talenti che sono la forza di Fremantle nasceranno progetti ancora più straordinari, capaci di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo. Questa operazione conferma la scelta di Fremantle di investire in Italia, nella comunità creativa di questo Paese e nelle sue eccellenze culturali”.

