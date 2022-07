Frida Bollani Magoni debutta a Bologna per Pianofortissimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 LUG – Frida Bollani Magoni debutta a

Bologna, 4 luglio alle 21 nel Cortile dell’Archiginnasio,

nell’ambito del Festival internazionale Pianofortissimo. Un

concerto molto atteso per l’eclettica figlia d’arte (il padre è

il pianista Stefano Bollani, la madre la cantante e attrice

Petra Magoni) che si presenta al pubblico e ai suoi numerosi

follower come l’essenza più eclatante e sfaccettata di questa

unione per le sue molteplici doti artistiche, che sgorgano con

naturalezza durante i suoi recital. La 17enne Frida, in procinto

di varcare la soglia della maturità il 18 settembre, è già una

star che sa incantare con il suo talento al pianoforte e con una

voce che regala emozionanti sorprese.

Molto apprezzato il suo debutto in televisione nella

trasmissione del padre e di Valentina Cenni, Via dei Matti n. 0

dove l’esecuzione di Hallelujah di Leonard Cohen, fece esplodere

social, contratti, interviste e recital. Pochi anni da allora e

il nome di Frida Bollani Magoni è nel cuore di un pubblico

sempre più vasto e eterogeneo: perché Frida sa conquistare anche

le generazioni a lei più lontane, col suo modo di fare timido ma

con una determinazione assoluta.

Il suo amore per la musica è totale, emerso già da bambina

all’età di due anni e tradotto in un percorso di studi al liceo

musicale e di formazione al pianoforte sotto la guida di Paolo

Razzuoli. Ipovedente, Frida Bollani Magoni non ha mai ritenuto

il suo stato una menomazione, bensì una sorta di dono del

destino che le ha permesso di potenziare le altre doti, come la

capacità di ascoltare in modo diverso fino a godere

dell’orecchio assoluto. “La fortuna di non vedere, o vedere

pochissimo, mi ha permesso di sviluppare e tenere allenato

l’udito”, ha affermato. Indimenticabile la sua interpretazione

delle canzoni La Cura di Battiato e Caruso di Dalla al Quirinale

,il 2 giugno dello scorso anno per la Festa della Repubblica,

alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. (ANSA).



