Frida e Trockij, amore tra arte e politica

(di Gioia Giudici) (ANSA) – MILANO, 18 NOV – Arte, amore e politica sono

protagonisti di ‘Gli amanti di Coyoacan’, il romanzo di Gerard

Roero di Cortanze, edito da Neri Pozza, che ricostruisce la

passione tra Frida Kahlo e Lev Trockij sbocciata nel 1938,

nell’esilio dell’uomo che creò l’armata rossa, accolto in

Messico da Diego Rivera.

“Quella tra Frida e Trockij è una storia d’amore poco

conosciuta, tanto che se ne mette in dubbio la veridicità,

effettivamente – racconta l’autore, che oggi presenta il suo

romanzo a Book City – ci sono pochi documenti a proposito, anche

perché per Trockij non era bello che si sapesse che andava a

letto con la moglie di Diego Rivera, che lo aveva accolto come

esule in Messico. A me interessava rivelare una storia che

permette di approcciare questi personaggi nel loro lato più

intimo”.

Per farlo, l’autore ha affrontato una lunga ricerca

iconografica e documentaria: “mi sono concentrato – spiega

all’ANSA – sulle memorie, i diari e le corrispondenze e ciò mi

ha permesso di ricostruire giorno dopo giorno la loro storia”.

Questo è importante perché “spesso si pensa che per Frida le

storie d’amore fossero leggere, perché ne aveva molte, ma per

lei ognuna era essenziale, legava sempre il sesso con l’amore e

la storia con Trockij fu particolarmente importante, anche se

all’inizio non sembrava che ci fosse ragione perché diventasse

così intensa”. Da una parte c’era lui, 58 anni, esule russo,

l’uomo che aveva cambiato la politica mondiale creando l’Armata

Rossa, persona “intelligente e terribile”. Dall’altra lei, nei

suoi 29 anni, ancora non nota, soffocata da quel mostro sacro

vivente che era suo marito, tanto che tutti la chiamavano – ricorda il romanziere – ‘signora Rivera’ perché non si era

ancora fatta un nome. Poi c’erano le loro storie coniugali: Lev

e sua moglie Natalia, che ne avevano vissute tante ma che erano

una coppia stanca; Frida e Diego, praticamente separati in casa.

“Frida e Lev sono due anime erranti che si incontrano e

riescono a comunicare ed evolvere insieme, tanto che entrambi in

seguito ammetteranno che quello – sottolinea di Cortanze – fu

uno dei momenti più importanti della loro esistenza: il sesso

fra loro non durò che sei mesi, ma loro restarono legati fino

all’assassinio di lui. La stessa Frida con la sua arte mostra

quanto questa relazione le abbia dato una nuova vitalità, perché

Trockij era un uomo di grande cultura e conoscenza dell’arte.

Con lui trova un vero dialogo sull’arte e sulla politica, un

rapporto intimo in cui ognuno dà fiducia all’altro. Lei dal

canto suo lo aiuta a riflettere su ciò che è diventato in

esilio, in un rapporto di scambio continuo. Quando si

incontrano, tutti e due si trovano altrove rispetto al loro

passato: Frida sminuita e tradita da Diego, che all’epoca era un

vero mostro sacro, mentre oggi la vera diva è lei” e questo

grazie anche alla relazione con il bolscevico che in due anni fa

trasforma la sua arte, avvicinandola all’icona che conosciamo

oggi. (ANSA).



