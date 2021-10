Fridays for future, a Bari protesta sfila in bicicletta

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 22 OTT – Si sposta sulle due ruote, su pattini

e monopattini la protesta degli attivisti baresi del Fridays for

future. Da piazza Diaz, sul lungomare di Bari, le biciclette

sono partite attraversando la città fino al parco 2 Giugno in

occasione dello sciopero globale del clima che oggi si tiene in

molte città d’Italia e del mondo.

L’obiettivo è “richiamare l’attenzione sul concetto di mobilità

sostenibile” spiega Giorgia Mira, che con la sua bicicletta e al

richiamo di un fischietto guida il corteo delle bici. “Non basta

mettere qualche monopattino in città e offrire bonus per

l’acquisto di biciclette – dice – . Se ci si ferma a questo,

l’intervento fatto rischia di diventare solo greenwashing.

Bisogna rimodulare le città sulle esigenze dei mezzi

sostenibili, con piste ciclabili adeguate e sicure”.

L’azione del “Bike Strike” nasce con l’obiettivo di evidenziare

come “la mobilità sostenibile – aggiunge Giorgia Mira – , per

essere veramente parte di un progetto di riconversione ecologica

efficiente ed efficace deve prevedere spazi sicuri e ben

collegati”. (ANSA).



