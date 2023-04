Frode bonus edilizi, 48 indagati e 90 milioni sequestrati

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 APR – Quarantotto persone sono indagate

dalla Procura di Monza con l’accusa di frode aggravata allo

Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti

fittizi, nell’ambito dei bonus edilizi, a seguito di un’indagine

della Guardia di Finanza.

Gli indagati, in particolare un commercialista e revisore

legale dei conti di Monza, uno di Treviso e uno di Napoli,

avrebbero costituito una rete di cessione fraudolenta di crediti

derivanti dai bonus, che avrebbero poi monetizzato.

Coinvolte 48 società con sede in varie regioni, sequestrati

beni per 90 milioni di euro, tra cui appartamenti e ville e

conti correnti, anche esteri.

L’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della

Guardia di Finanza di Monza, è partita da anomalie e alert di

rischio emersi rispetto a un commercialista calabrese con casa

in Brianza, il quale avrebbe acquistato da decine di persone

crediti per interventi edilizi ‘bonus facciata 90%’ ed “eco

bonus 65%”, per un valore di 13 milioni di euro, facendo partite

subito dopo cessioni “a catena” dei medesimi crediti, per lo più

lo stesso giorno, poi monetizzati presso Poste Italiane.

Il sistema fraudolento, stando alle indagini, gestito da più

persone attraverso la costituzione di 48 società con domicilio

fiscale in tredici regioni italiane, per poter creare e fare

circolare crediti d’imposta inesistenti e ottenere ingente

liquidità, ha lavorato sulla cessione dei crediti fiscali tra il

2020 e il novembre 2021. (ANSA).



