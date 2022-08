Frode bonus facciate, sequestrati 80 mln di crediti fittizi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 04 AGO – La guardia di finanza ha dato

esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal

Gip, su richiesta della procura di Perugia, di crediti fiscali

inesistenti per un importo di circa 80 milioni di euro, e di

denaro, beni immobili ed asset societari per un ammontare di

oltre 3 milioni, per una presunta truffa legata al Bonus

facciate. Il sequestro è stato disposto nei confronti di dieci

società e 53 persone fisiche – allo stato, sottoposte ad

indagini preliminari per emissione di fatture per operazioni

inesistenti, truffa ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e

illeciti amministrativi – che avrebbero generato e

commercializzato fittizi crediti di imposta relativi

all’agevolazione fiscale introdotta dal Governo. Il sequestro

costituisce l’epilogo di un’articolata attività investigativa

che, nei mesi scorsi, aveva già consentito di sottoporre a

sequestro preventivo oltre 9 milioni di crediti fittizi nei

confronti di una società operante nel settore della consulenza

aziendale.

L’esame delle transazioni e dei dati inseriti nella piattaforma

web di cessione dei crediti e i successivi approfondimenti,

condotti mediante l’interrogazione di banche dati, l’analisi di

segnalazioni per operazioni sospette, di documentazione

bancaria, contabile ed amministrativa e la valutazione degli

assetti societari hanno evidenziato – spiega la procura –

incongruenze fiscali, economiche e finanziarie tali da poter

essere ritenuti “concreti e sufficienti” gli indizi

dell’esistenza di uno strutturato meccanismo fraudolento,

ramificato sull’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, i crediti, artatamente creati attraverso la falsa

attestazione di lavori mai eseguiti, sarebbero stati oggetto di

ripetute cessioni a persone fisiche, spesso gravate da

precedenti penali e con limitate disponibilità reddituali, o a

società prive della benché minima struttura ed operatività

aziendale. In parte sarebbero stati “monetizzati” presso

intermediari finanziari, generando flussi di denaro dirottati

verso società terze, aventi sede anche all’estero, oppure

autoriciclati, in modo da dissimularne la provenienza illecita.

(ANSA).



—

