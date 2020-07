Frode su emissioni, perquisizioni in Fca

(ANSA) – TORINO, 22 LUG – Perquisizioni della guardia di

finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo

Fca. L’attività è stata disposta dalla procura del capoluogo

piemontese in accordo con la Procura di Francoforte, che indaga

per frode in commercio. L’ipotesi è che su alcuni modelli

sarebbero statti installati dispositivi non conformi alla

regolamentazione europea, per cui le emissioni inquinanti

sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione.

L’operazione coinvolge anche la Svizzera ed è effettuata in

collaborazione con Eurojust. (ANSA).



