Frodi Ue: imprenditore agricolo denunciato nell’Avellinese

(ANSA) – AVELLINO, 19 MAG – Fondi comunitari indebitamente

incassati attraverso dichiarazioni false e documenti

contraffatti. Un imprenditore agricolo di Calitri, in provincia

di Avellino, è stato denunciato dai finanzieri della Tenenza di

Sant’Angelo dei Lombardi per aver percepito indebitamente, dal

2012 al 2022, circa 120 mila euro di contributi comunitari del

fondo europeo per lo sviluppo rurale. Le domande di accesso ai

benefici sarebbero risultate corredate da dati e notizie

risultati del tutto virtuali. Oltre che alla Procura di

Avellino, l’imprenditore è stato denunciato anche al Procuratore

europeo delegato alle frodi. (ANSA).



