‘Fronte e retro’, prima retrospettiva di Italo Zuffi

(ANSA) – BOLOGNA, 18 GEN – Il MAMbo-Museo d’Arte Moderna di

Bologna presenta dal 20 gennaio all’1 maggio ‘Fronte e retro’,

la prima ampia organica retrospettiva dedicata a Italo Zuffi

(Imola, 1969), a cura di Lorenzo Balbi e Davide Ferri.

Annunciato come Main Project della nuova edizione di Art City

Bologna, inizialmente prevista dal 20 al 23 gennaio e poi

rinviata in seguito alla decisione di BolognaFiere di

posticipare la 45/a edizione di Arte Fiera, il progetto

espositivo originariamente concepito secondo un’articolazione in

due spazi distinti – la Sala delle Ciminiere del MAMbo e la Sala

Convegni di Palazzo De’ Toschi – apre regolarmente la

programmazione 2022 del museo bolognese, mentre l’allestimento

nella sede delle iniziative dedicate all’arte contemporanea di

Banca di Bologna è stato rinviato, per consentire di inaugurare

in concomitanza con il nuovo periodo di svolgimento di Art City

Bologna, le cui date dovrebbero essere annunciate a breve.

La mostra presenta per la prima volta in modo esteso il

lavoro di uno fra i maggiori protagonisti dell’arte italiana tra

gli anni Novanta e Duemila, proseguendo l’indagine sul panorama

delle arti visive che il museo porta avanti da anni, e a

conferma della linea di ricerca orientata alla documentazione

del contesto artistico contemporaneo del territorio in cui sorge

il museo, che discende storicamente dalla Galleria d’Arte

Moderna di Bologna. Il percorso permette di rileggere il lavoro

di Italo Zuffi prendendo in considerazione uno spettro di opere

che va dagli esordi, alla metà degli anni Novanta, fino al 2020,

evidenziando i nuclei tematici che da sempre ne sostengono la

ricerca e si traducono in contrasti e opposizioni che possono

agire sul corpo (talvolta quello dell’artista stesso) come sulla

forma scultorea. In una molteplicità di linguaggi e scelte

espressive, le oltre 50 opere selezionate – tra scultura,

fotografia, video e performance – ricostruiscono la poetica

dell’artista attraverso accostamenti inediti e senza

necessariamente seguire una progressione cronologica. (ANSA).



