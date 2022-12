Ft, ‘250 milioni di cinesi hanno preso il Covid in 20 giorni’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 23 DIC – La Cina stima che circa 250

milioni di persone, il 18% della sua popolazione, hanno

contratto il Covid nei primi 20 giorni di dicembre. Lo riporta

il Financial Times citando i dati forniti nel corso di un

incontro a porte chiuse da Sun Yang, vice direttore del centro

per il controllo e la prevenzione cinese. I dati sono in deciso

contrasto rispetto a quelli ufficiali della National Health

Commission che, nello stesso arco di tempo, ha parlato di 62.592

casi. (ANSA).





