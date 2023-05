Ft, Spotify rimuove migliaia di brani creati con l’IA da Boomy

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Spotify ha rimosso decine di migliaia

di brani creati attraverso l’intelligenza artificiale (IA) dalla

start-up musicale Boomy. Lo riporta il Financial Times,

specificando che la piattaforma musicale avrebbe preso questa

decisione a causa di un sospetto “streaming artificiale”. In

altre parole, dei bot online avrebbero finto di essere degli ‘ascoltatori umani’ per gonfiare gli ascolti di alcuni brani.

Secondo il quotidiano della City, a lanciare l’allarme sarebbe

stata la Universal Music Group, segnalando a tutte le principali

piattaforme di streaming delle attività di streaming sospette

sulle canzoni della start up californiana. La stessa major il

mese scorso aveva invocato una stretta sulla musica generata

dall’AI, chiedendo alle piattaforme di streaming, come Spotify e

Apple, di impedire l’accesso al proprio catalogo musicale agli

sviluppatori che lo usano nei processi di training delle

tecnologie di IA. Boomy, lanciata due anni fa, consente agli

utenti di scegliere vari stili per creare dei brani con l’IA.

Gli utenti possono quindi diffondere la musica così creata sulle

piattaforme di streaming, dietro pagamento dei diritti d’autore.

Secondo la start up, i suoi utenti avrebbero creato finora più

di 14 milioni di canzoni. (ANSA).



