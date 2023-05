Ft, Ue verso sanzioni ad aziende cinesi che aiutano Russia (2)

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 08 MAG – Bruxelles ha finora evitato di

prendere di mira la Cina, sostenendo che nessuna prova ha

dimostrato che stesse fornendo direttamente armi a Mosca.

Nell’elenco delle sanzioni, che richiede l’approvazione unanime

dei 27 Stati prima delle loro applicazioni, ci sono le cinesi

3HC Semiconductors e King-Pai Technology, già sottoposte a

sanzioni dagli Stati Uniti. Mentre due società con sede a Hong

Kong, sempre nell’elenco Ue, sono già state colpite dal Tesoro

americano: Sinno Electronics e Sigma Technology.

La proposta di sanzioni della Commissione europea, secondo il

Ft, afferma in particolare che, “in considerazione del ruolo

chiave abilitante dei componenti elettronici per l’uso da parte

del complesso militare e industriale della Russia per sostenere

la guerra di aggressione contro l’Ucraina, è opportuno includere

anche alcune altre entità nei Paesi terzi coinvolti

nell’elusione delle restrizioni commerciali”. Le misure

dovrebbero colpire anche “alcune entità russe coinvolte nello

sviluppo, produzione e fornitura di componenti elettronici per

il complesso militare e industriale della Russia”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte