(ANSA) – NEW YORK, 12 DIC – Sam Bankman-Fried, il fondatore

ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading

di criptovalute in bancarotta, è stato arrestato alle Bahamas.

Lo riportano i media americani. (ANSA).

