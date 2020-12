Fu teatro di tentato omicidio, licenza sospesa a bar

(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – Licenza sospesa per 7 giorni a un

bar di San Matteo della Decima, nel Bolognese, che a fine

ottobre fu teatro di un’aggressione sfociata in un tentato

omicidio. Quella sera, un uomo di 42 anni era stato accoltellato

da due persone, dopo una lite scoppiata per uno sguardo di

troppo. Per l’episodio, a inizio dicembre i Carabinieri hanno

arrestato due campani di 56 e 19 anni con l’accusa di tentato

omicidio aggravato.

A seguito delle indagini e dell”informativa inviata dagli

stessi Carabinieri alla Questura di Bologna è stato emesso il

provvedimento di sospensione della licenza, per motivi di ordine

e sicurezza pubblica. La misura è stata notificata al titolare

22enne. Lo stesso bar era già stato sottoposto a 10 giorni di

chiusura lo scorso agosto, perché ritenuto abituale ritrovo di

malviventi. (ANSA).



