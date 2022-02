‘Fukushima’, il libro di Leatherbarrow sul disastro

Condividi l'articolo

ANDREW LEATHERBARROW, FUKUSHIMA. IL SOLE SI SCIOGLIE (SALANI, PP. 516. EURO 19,80) Torna Andrew Leatherbarrow, l’autore bestseller di ‘Chernobyl 01:23:40’, il libro da cui è stata tratta la serie evento, con una nuova inchiesta su uno dei disastri nucleari più dibattuti della storia: ‘Fukushima. Il sole si scioglie’ che sarà in libreria il 24 febbraio per Salani. Un saggio coinvolgente e divulgativo in cui Leatherbarrow ci pone di fronte agli errori e al peso delle loro conseguenze.

L’11 marzo 2011 arriva un potentissimo tsunami sulle coste del Giappone, provocando la morte di quasi sedicimila persone. A Fukushima centinaia di uomini e donne rimangono da soli a fronteggiare il surriscaldamento incontrollato dei reattori, con il destino dell’intero Paese appeso a un filo. In pochi sanno cosa è successo davvero in quei giorni e ancora meno sanno perché è successo. Come è stato possibile che uno stato così all’avanguardia nella tecnologia si facesse trovare impreparato? A dieci anni da quel disastro e con le nuove informazioni venute fuori, Leatherbarrow, che è originario della Scozia ma vive in Inghilterra con la sua famiglia, indaga la storia poco conosciuta del nucleare in Giappone, attraverso gli eventi che lo trasformarono da prima vittima della bomba atomica nel più ardente sostenitore di questa fonte di energia. Una storia di innovazione e determinazione, ma anche di collusione politica e corruzione, di inganni e presunzione. Scandali, bugie e insabbiamenti, racconta l’autore, hanno a lungo impedito una seria riforma, fino alle inimmaginabili conseguenze dell’incidente di Fukushima. Come in ‘Chernobyl 01:23:40’, Leatherbarrow cerca la spiegazione non solo nelle risposte che possono darci la tecnologia e la scienza, ma anche nella storia e nella cultura di un Paese e nell’imprevedibilità degli errori e delle risorse dell’agire umano.



