Fulvio Ervas, torna Stucky e smaschera gli imprenditori veneti

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – FULVIO ERVAS, LA GIUSTIZIA NON È UNA

PALLOTTOLA (MARCOS Y MARCOS, PP 320, EURO18). Torna l’ispettore

Stucky di Fulvio Ervas e ci riporta, a 4 anni dall’ultima

indagine, sulle colline del Prosecco nel nuovo romanzo ‘La

giustizia non è una pallottola’, in libreria il 29 giugno per

Marcos y Marcos. Ironico, malinconico, allergico a ogni

retorica, Stucky, diventato popolare con Giuseppe Battiston che

lo ha interpretato nel film di Antonio Padovan, ‘Finchè c’è

prosecco c’è speranza’, dal libro di Ervas, è sempre più

ambientalista e questa volta è alle prese con due indagini, di

cui intuisce la connessione, legate all’imprenditoria veneta.

“Erano 4 anni che non facevo uno Stucky. Dopo la pandemia

avevo bisogno di tornare a un personaggio ironico che detesta la

violenza e cerca di raccontare con ironia questa Regione, il

Veneto. Il tema fondamentale sono le questioni ambientali di cui

sono appassionato” dice all’ANSA Ervas, 67 anni, scrittore che

non ha mai smesso di insegnare chimica e biologia nei licei e

ora è arrivato il momento della pensione. “Alla scuola sono

affezionato, mi piace ancora, vedi il mondo che cambia. Ora mi

dedicherò unicamente alla scrittura” racconta.

Dopo l’interpretazione di Battiston, Stucky è cambiato: “averlo visto fisicamente mi ha condizionato. Quando scrivevo,

dopo il film, mi comparivano davanti la fisicità e lo sguardo di Battiston. Stiamo lavorando sui libri con Stucky per

trasformarli in un materiale narrativo seriale televisivo.

L’ispettore ci dice che la terra è la barchetta su cui

navighiamo ma se la buchiamo tutto va a fondo. Il volto per me

resta quello di Battiston” spiega Ervas.

In ‘La giustizia non è una pallottola’, nono romanzo con

l’ispettore, lo scrittore mette a confronto i due tipi di

imprenditori tipici del Veneto: “quelli che amano la bellezza,

che investono nel territorio, si arricchiscono ma donando

bellezza. Un po’ marginali, i vecchi imprenditori del Veneto. E

poi i coccodrilli, gli squali di superficie, quelli che

mangiano cemento, che considerano il territorio tutto loro. Un

po’ volgari, intrallazzati con la politica” dice.

Nel romanzo troviamo il signor Giustinian, imprenditore

curioso e cercatore di bellezza, con una villona sulle colline

del Prosecco dove avviene un omicidio e torna a galla il vecchio

assassinio di un ragazzo, avvenuto in una cava 13 anni prima.

Sulla piana, tra i campi di grano, compaiono spaventapasseri con

la maglietta insanguinata che prima sembrano una burla e invece

è un invito con minaccia a riaprire il caso.

“L’emblema è la bellezza e dietro c’è la storia di una cava

di ghiaia espressione del territorio violato. Stucky è molto

frizzante ma i temi sono seri” spiega Ervas che si è ispirato “a

figure di imprenditori veri del Veneto che è la Regione in cui

si cementifica di più. Se vogliamo avere un futuro dobbiamo

smetterla di mettere cemento ovunque. Tutto il territorio

italiano è aggredito, ma le forze delle grandi economie sono

giganti” sottolinea l’autore di questo romanzo di denuncia. “I

campi di grano con gli spaventapasseri insanguinati hanno un

valore simbolico , pensiamo all’Ucraina. Io detesto il sangue e

uso l’ironia. Stucky prende in giro la borghesia trevisana e il

mondo” spiega. Nel prossimo libro Ervas vuole raccontare ‘Come salvare mio

nipote dalla guerra’. Il conflitto in Ucraina è brutale, una

cosa da prima guerra mondiale con bombardamenti sui civili,

città rase al suolo. E’ distopia” dice lo scrittore che ha un

nipote di 7 anni che vive in Spagna e ogni mattina gli racconta

2-3 minuti di una storia che inventa insieme a lui. (ANSA).



