Furto a casa Leotta, giudice rigetta richiesta di patteggiamenti

(ANSA) – MILANO, 03 DIC – E’ stata rigettata la proposta di

patteggiamento a pene comprese tra 1 anno e 2 mesi di reclusione

a 3 anni e 2 mesi di reclusione, per i sei presunti autori del

furto a casa della conduttrice tv Diletta Leotta, in centro a

Milano, il 6 giugno 2020, e di quello nell’abitazione della

influencer Eleonora Incardona avvenuto alcune settimane prima. Lo ha deciso la giudice Giovanna Taricco della decima sezione

penale, che ha rinviato l’udienza al prossimo 17 dicembre

invitando le parti a “rivedere” l’accordo sulla pena, tenendo

conto delle “recidive contestate” e dei “divieti di prevalenza

delle attenuanti sulle aggravanti contestate”.

In particolare, cinque imputati sono accusati di aver

commesso il furto ai danni di Leotta, alla quale, tra le molte

cose, avrebbero portato via anche un bracciale da 13mila euro.

Le indagini erano state condotte dalla squadra Mobile e

coordinate dalla pm Francesca Crupi. (ANSA).



