Furto da oltre 250mila euro in azienda agricola nel Piacentino

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 APR – Furto da oltre 250mila euro

nell’azienda Scrocchi, che si trova nel piacentino, in località

Cantacucco a Rottofreno, dove nella notte appena trascorsa, i

ladri hanno rubato tutta l’attrezzatura d’avanguardia

installata su 11 trattori e un carro miscelatore. Le indagini,

fa sapere Confagricoltura Piacenza, sono in corso.

“Hanno rubato i satellitari e i computer per l’agricoltura di

precisione. Il danno supera i 250mila euro – spiegano i titolari

– si sono portati via anche tutto il lavoro di mappatura e

georeferenziazione che avevamo fatto per operare in campo nel

massimo rispetto dell’ambiente, concimando e irrigando a rateo

variabile”. L’azienda è associata a Confagricoltura Piacenza e

il presidente Filippo Gasparini sabato mattina è stato a fianco

degli agricoltori danneggiati. “È impressionante vedere i

trattori inutilizzabili che non si possono nemmeno muovere senza

questi dispositivi, sono fermi. Quelle rubate – sottolinea

Gasparini – sono attrezzature d’avanguardia costosissime, che

consentono alle nostre aziende di essere moderne e performanti.

Abbiamo coinvolto il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani e il

consigliere delegato all’agricoltura della Provincia, Paolo

Maloberti, nei prossimi giorni chiederemo un incontro il

Prefetto. È chiaro che la situazione è insostenibile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte