Furto in Basilica San Nicola Bari: fermato a gip, ‘non ero io’

(ANSA) – BARI, 25 MAR – Ha negato di essere l’autore del

furto nella Basilica di San Nicola a Bari, commesso la notte tra

il 21 e il 22 marzo scorsi, il 48enne tunisino Farid Hanzouti,

in stato di fermo in carcere da due giorni con l’accusa di furto

con scasso, aggravato dall’aver violato un luogo di culto. Nel

colpo, oltre agli spiccioli delle offerte, sono stati rubati un

anello di oro, l’evangeliario con le tre sfere d’argento e un

medaglione contenente una fiala della sacra manna, strappati

dalle mani della statua del santo. Alla identificazione del

48enne i poliziotti sono arrivati grazie alle immagini delle

telecamere che hanno immortalato il ladro in sella ad una

bicicletta all’esterno della Basilica e mentre scavalcava la

grata accanto alla torre campanaria, dove c’era anche una sua

impronta digitale. Nel casolare dove si nascondeva, poi, gli

agenti hanno trovato banconote per complessivi 1.750 euro,

ritenute il guadagno della vendita degli oggetti sacri, e tra le

altre cose un anello con scritte in cirillico.

Comparso dinanzi alla gip del Tribunale di Bari Antonella

Cafagna per l’udienza di convalida del fermo, Farid Hanzouti,

assistito dall’avvocato Maurizio Rogliero, ha respinto le

accuse. “Non sono io l’uomo ripreso dalle telecamere la notte

del furto” ha detto alla giudice. L’impronta l’ha giustificata

spiegando che frequenta spesso la Basilica per chiedere cibo e

aiuti. Quanto al denaro trovato nel casolare, ha spiegato che

deriva dalla sua attività occasionale di parcheggiatore abusivo,

mentre gli altri oggetti ha detto che non gli appartengono

perché “quel luogo è frequentato anche da altri senza tetto”. Il

difensore ha chiesto che il 48enne sia rimesso in libertà. La pm

che coordina l’indagine sul furto, Angela Maria Morea, ha

insistito per il carcere. La gip si è riservata e deciderà nella

prossime ore. (ANSA).



