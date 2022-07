FURTO IN CANONICA: I CARABINIERI RINTRACCIANO IL REO CHE SI PENTE E RESTITUISCE I SOLDI

Condividi l'articolo

I Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno denunciato un 67enne di origini foggiane, nullafacente, pluripregiudicato, percettore del reddito di cittadinanza, per furto aggravato. Nella notte di giovedì scorso, il parroco del luogo denunciava la forzatura del portone di ingresso della canonica con il furto di alcune offerte per un valore complessivo pari a euro 500. Riferiva inoltre che un analogo episodio era già avvenuto a metà aprile scorso e che in quell’occasione erano stati rubati 300 euro. In tale circostanza il reato non era stato denunciato. Le indagini dei Carabinieri, condotte anche con l’ausilio delle immagini del sistema di video sorveglianza urbana, hanno consentito di rintracciare in poco tempo il reo, ospite di una pensione del posto. Il 67enne ha ammesso il suo coinvolgimento anche nell’episodio precedente, restituendo spontaneamente la somma di 480 euro. Il parroco ha potuto così recuperare almeno una parte delle offerte.

All. Foto CC Bologna – Stazione Castiglione dei Pepoli (BO)

Comando Provinciale Carabinieri Bologna