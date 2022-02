Fusione nucleare,ora l’AI di Google sa controllare il plasma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – L’intelligenza artificiale di Google

ha imparato a controllare il plasma dentro a un reattore per la

fusione nucleare, ovvero il gas caldissimo e rarefatto di ioni

ed elettroni che viene confinato mediante un campo magnetico

all’interno del recipiente a ciambella chiamato tokamak. Il

risultato, che apre nuovi scenari per lo sfruttamento di questa

futura fonte di energia pulita, è pubblicato sulla rivista

Nature dai ricercatori del Politecnico federale di Losanna

(Epfl) in collaborazione con l’azienda britannica DeepMind di

Google. Una delle maggiori difficoltà nella realizzazione della

fusione nucleare è la necessità di confinare il plasma nel

tokamak evitando che venga a contatto con le sue pareti e si

deteriori. Per prevenire questo inconveniente, i ricercatori

dello Swiss Plasma Center dell’Epfl (uno dei pochi centri al

mondo ad avere un tokamak in funzione) sono soliti sperimentare

le configurazioni dei sistemi di controllo su un simulatore,

sviluppato in oltre 20 anni di ricerche e aggiornato

continuamente. “Nonostante ciò – spiega Federico Felici,

ricercatore dell’Spc e co-autore dello studio – servono ancora

calcoli molto lunghi per determinare il giusto valore di ogni

variabile del sistema di controllo. E’ qui che è entrato in

gioco il nostro progetto di ricerca congiunto con DeepMind”.

Insieme agli esperti di Google, i ricercatori hanno sviluppato

un algoritmo in grado di controllare le bobine magnetiche per

produrre e mantenere una varietà di configurazioni del plasma.

Il sistema è stato anche sperimentato direttamente sul tokamak

dell’Spc per valutare le sue performance nel mondo reale.

L’algoritmo ha controllato i campi magnetici in modo da creare

non solo forme di plasma convenzionali (allungate), ma anche

quelle che assomigliano a triangoli e quelle a fiocco di neve. È

anche stato capace di mantenere simultaneamente due plasmi

separati in sospensione. Secondo gli autori dello studio, questo

nuovo approccio potrà contribuire a migliorare la progettazione

e la gestione dei futuri reattori a fusione, massimizzandone le

prestazioni. (ANSA).



