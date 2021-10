Futura, l’Italia del domani per i giovani di oggi

Condividi l'articolo









(di Alessandra Magliaro) (ANSA) – ROMA, 24 OTT – L’Italia giovane di oggi: ragazzi di

tutti i ceti e latitudini a parlare di futuro ossia di loro,

come si immaginano di vivere tra qualche anno, cosa sperano. E’

un affresco corale il documentario Futura, presentato ad Alice

nella città dopo la prima mondiale alla Quinzaine des

Réalisateurs di Cannes. Prodotto da Avventurosa e Rai

CinemaArriverà nei cinema italiani per un evento di tre giorni,

il 25, 26, 27 ottobre, distribuito da Luce Cinecittà. Pietro

Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher sono gli autori del

film collettivo in cui i giovani potranno riconoscersi. Le loro

speranze molto spesso lasciano il passo ad altri sentimenti piu’ cupi, condizionati dal momento storico della pandemia. “Aleggia l’idea di un mondo che sta per finire – ammette

Rohrwacher – ci troviamo davanti al buio, loro portano la luce”.

“Mi emoziona e mi fa piangere questo lavoro che abbiamo fatto –

confessa Marcello – c’e’ una grande inquietudine, sembra un

paradosso chiedere del futuro a questi ragazzi che ne sono stati

derubati”. Cominciato prima della pandemia e poi proseguito

durante e dopo, il documentario mostra giovani tra i 15 e i 20

anni in tutta la difficolta’ dell’oggi: “Vivono in un tempo

complicato, si muovono in un presente difficile da acchiappare e

la pandemia li ha resi ancora piu’ fragili rispetto

all’immaginario di quello che potranno vivere, costruire, come

se ci fosse piuttosto una prossima fine del mondo, un concetto

non nuovo ma che oggi con la pandemia sembra trovare ragioni

piu’ scientifiche”, prosegue Munzi. Non tanto la paura quanto “l’angoscia sembra il sentimento prevalente pur senza

generalizzare, facce di giovani che non sanno bene come andranno

a finire, che non hanno slanci. Una gioventu’ piu’ libera,

meno condizionata delle generazioni precedenti come possono

essere le nostre, piu’ abituata – aggiunge Alice Rohrwacher, al

lavoro sulla sua prima serie tv ‘Ci sara’ una volta’ – a

comunicare se stessa con i social, a raccontarsi su Instagram,

che a riflettere, esprimere opinioni”.

L’idea dei tre registi, tutti genitori di figli adolescenti era

fare “un affresco dei giovani di oggi e consegnarlo agli

archivi, alla storia, un come eravamo da ricordare quando sara’

il momento”, come accaduto ad esempio al lavoro di Pasolini

Comizi d’amore. Il riferimento cinematografico e’ alle

fantastiche inchieste nell’Italia post bellica di Soldati,

Rossellini, Comencini, Pasolini. “Futura e’ un film al servizio

dei giovani. Di solito come registi parliamo di nostre visioni

personali, questa volta abbiamo fatto squadra per un film

collettivo orizzontale, avendo le nostre visioni di cineasti e

genitori ma senza tesi, senza aspettarci risposte, senza essere

sociologi dei nostri figli e dei ragazzi come loro, ma – spiega

Pietro Marcello (Per Lucio, Martin Eden) – proprio ascoltandoli,

mettendoli al centro. Un cinema didattico, un archivio

consegnato al futuro”.

L’approccio pero’ , aggiunge Munzi (Il Miracolo, Anime Nere) “non e’ stato paternalistico, noi volevamo solo capire meglio

gli adolescenti, la loro voce non si sente mai, domandare loro

del futuro implica chiederci come noi glielo stiamo lasciando”.

Girato attraverso l’Italia, dal nord al sud, senza un criterio

scientifico o sociologico, ma seguendo suggestioni e

associazioni libere cosi’ da raccontare la diversita’ dei

ragazzi, le differenti provenienze, e per restituire un’idea

della temperatura del nostro Paese. “Nell’atto di desiderare e

immaginare il proprio futuro conta molto dove vivi, dove sei

nato: questa tensione origina punti di vista molto differenti,

territorialmente connotati”, ammettono gli autori. (ANSA).



