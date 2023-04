Fvg: affluenza alle ore 23 al 34,95%. In calo, Trieste ultima

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 03 APR – Alle 23, quando sono state

esaminate 1351 sezioni su 1360, in Fvg hanno votato 387.762

elettori su 1.109.395 iscritti, pari al 34,95 per cento.

Ovviamente, si vota per l’elezione del presidente della Regione

e del Consiglio regionale. Il calo è sensibile se si raffronta

con il dato di cinque anni fa, il 2018, quando alle 23 aveva

votato il 49,65%; in quella tornata, però, si votava in un solo

giorno.

La percentuale più bassa si registra nella Circoscrizione

Trieste dove sono 64.223 le persone che si sono recate alle urne

su 211.162 iscritti, pari al 30,41 per cento. Al contrario, è

nella Circoscrizione di Udine (dove peraltro si vota anche per

il rinnovo del Consiglio comunale e dunque per il sindaco) che

si verifica la percentuale più alta: 38,23 per cento, vale a

dire 156.921 votanti su 410.423 iscritti. A seguire, nella

Circoscrizione di Pordenone alle urne si sono presentati 100.129

votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319) pari al 34,64

per cento; nella Circoscrizione di Gorizia sono stati 39.799 i

votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153) pari al 33,73

per cento. Infine, nella Circoscrizione di Tolmezzo i votanti

sono stati 26.690 su 80.827 iscritti:

33,02 per cento.

I dati sono forniti dal Servizio elettorale della Regione.

(ANSA).



