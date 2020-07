G20: rischi gravi, Fmi, risposta sanitaria è priorità

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – L’economia globale è davanti a una “profonda recessione” quest’anno, con una ripresa nel 2021 “parziale e disomogenea”. E anche se la risposta dei Paesi del

G20 ha impedito uno shock economico dalla pandemia ancora più

grave, resta il rischio di “una ferita durevole all’economia

all’economia, in particolare ondate di bancarotte, rischi alla

stabilità finanziaria, alta disoccupazione e diseguaglianze in

aumento”.

Lo dichiara la direttrice generale del Fmi Kristalina

Georgieva al termine del G20 finanziario. “La risposta sanitaria

pubblica rimane la priorità numero uno per proteggere le

persone, i posti di lavoro e l’attività economica”, seguita da “politiche di bilancio e monetarie di supporto”. (ANSA).



