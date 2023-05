G7, monito alla Cina sulla ‘militarizzazione’ della regione Asia-Pacifico

Condividi l'articolo

I leader del G7 hanno messo in guardia la Cina sulle sue “attività di militarizzazione” nella regione dell’Asia-Pacifico, mantenendo allo stesso tempo ferma la volontà di avere con Pechino “relazioni costruttive e stabili”. In un comunicato finale diffuso a summit ancora in corso a Hiroshima, i leader dei Sette Grandi hanno anche esortato Pechino “a fare pressione sulla Russia affinché fermi la sua aggressione militare e ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall’Ucraina”.

Il G7 resta “seriamente preoccupato” per la situazione nei mari Cinese orientale e meridionale, esprimendo “con forza opposizione a ogni tentativo unilaterale di modificare lo status quo con forza o coercizione”. Nella dichiarazione finale, i leader hanno ribadito da Hiroshima “l’importanza di pace e stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, indispensabili a sicurezza e a prosperità nella comunità internazionale”, assicurando che “non vi sono cambiamenti di base tra i membri del G7 su Taiwan, inclusa la dichiarazione sulla politica della ‘Unica Cina’. Allo stesso tempo, l’invito è di “risolvere con mezzi pacifici le questioni”.

I Sette Grandi chiedono alla Cina “di agire in conformità con i suoi obblighi” ai sensi della

Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, “e a non condurre attività di interferenza volte a minare la sicurezza e l’incolumità delle nostre comunità, l’integrità delle nostre istituzioni democratiche e della nostra prosperità economica”.

Inoltre, sul fronte dei diritti umani, il G7 continuerà ad esprimere “preoccupazioni sulla situazione in Cina, compreso il Tibet e lo Xinjiang, dove il lavoro forzato è per noi motivo di

grande preoccupazione. Chiediamo di onorare gli impegni ai sensi della Dichiarazione congiunta sino-britannica e della Legge fondamentale (la mini-Costituzione, ndr), che sanciscono diritti, libertà e un alto grado di autonomia per Hong Kong”.

Prima ancora della diffusione della dichiarazione su un approccio condiviso sulla Cina, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha spiegato che i Sette Grandi stanno cercando di “ridurre il rischio, non di separarsi” da Pechino. Sullivan ha spiegato che i leader del G7 intendono delineare i passi per proteggere la tecnologia sensibile, comprese le misure di investimento in uscita. “Il comunicato noterà che ogni Paese ha la propria relazione e il proprio approccio indipendenti, ma che siamo uniti e allineati attorno a una serie di elementi comuni”,

ha spiegato Sullivan.

Da parte sua, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha commentato ieri in un tweet che “le nostre politiche nei

confronti della Cina devono cambiare perché la Cina sta cambiando. Il disaccoppiamento dalla Cina non è né fattibile né nel nostro interesse. I leader sono uniti nell’idea di ridurre il rischio, ma non di disaccoppiarsi”.

