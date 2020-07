G8 di Genova, il ventennale sarà organizzato su tre giornate

Sarà organizzato su tre giornate, che ricalcheranno simbolicamente quelle del 2001, il ventennale del G8 di Genova che si terrà tra un anno. La macchina organizzativa è pronta a partire: domani al Cap si terrà una prima riunione da cui partiranno diversi tavoli tematici. Lo ha spiegato il sociologo Salvatore Palidda al termine della manifestazione organizzata come ogni anno in piazza Alimonda in ricordo dell’uccisione di Carlo Giuliani.

Un lungo applauso è scattato alle 17.27, nel momento esatto in cui – venerdì 20 luglio 2001 – Giuliani venne ucciso dal colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica che si trovava all’interno di una camionetta rimasta isolata in mezzo ai manifestanti. Qualcuno, come avviene ogni anno, ha cancellato la scritta ‘Alimonda’ dalla targa della piazza sostituendola a pennarello con “Carlo Giuliani, ragazzo”. Mazzi di fiori sono stati posati nel punto il cui Giuliani cadde a terra e fu poi investito per due volte dal defender dei carabinieri dopo lo sparo. Tra i tanti striscioni, uno molto grande a chiudere l’area destinata alla manifestazione: “Puntavamo alla luna, avete visto l’estintore”.



