Galliani “Ibra al Monza? Se andiamo in Serie A…”

(ANSA) – MILANO, 16 SET – “No, quello di Zlatan era un

giochino divertente che abbiamo fatto io e lui. E’ chiaro ed

evidente che l’ingaggio di Ibra non è fattibile per il Monza.

Magari se andremo in Serie A ci faremo un pensierino…”: così

Adriano Galliani ex ad del Milan e ora amministratore delegato

del Monza, ha risposto – intervistato a Novastadio su Telenova –

se fosse mai stata vera l’ipotesi di un passaggio di Zlatan

Ibrahimovi? alla squadra brianzola. (ANSA).



