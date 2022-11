Gang sequestra e picchia anziani in casa, cercavano il figlio

Condividi l'articolo

(ANSA) – LAMPORECCHIO (PISTOIA), 19 NOV – Terrore all’ora di

cena in un’abitazione isolata di Lamporecchio (Pistoia) dove un

commando di tre uomini incappucciati ha fatto irruzione

aggredendo, picchiando e minacciando la coppia di anziani

proprietari, sui 75 anni, e la madre ultranovantenne dell’uomo.

La vicenda risale a giovedì scorso e secondo ricostruzioni pare

che gli aggressori cercassero il figlio della coppia per

ottenere la restituzione di un credito ma quello era assente.

Indagano i carabinieri. La casa è nella campagna verso Cerreto

Guidi (Firenze). Gli aggressori cercavano soldi e hanno chiesto

dove fosse il figlio terrorizzando la famiglia, sia i genitori

sia la donna ultranovantenne che è la nonna dell’uomo che

cercavano. I banditi indossavano anche guanti per non lasciare

tracce. Avrebbero colpito gli anziani, in particolare il padre

preso a schiaffi.

Il figlio dei due abita in zona, ma non nella stessa

abitazione presa di mira dalla banda. Gli incappucciati hanno

rovistato nelle stanze credendo che si nascondesse, poi sono

andati via senza niente, cercavano solo lui. “L’episodio

preoccupa – afferma il sindaco di Lamporecchio, Alessio

Torrigiani – La famiglia che ha subìto questa spregevole azione

è conosciuta a Lamporecchio, paese che non è certo abituato a

vicende del genere. Il sindaco auspica che “le forze dell’ordine

riescano a individuare prima possibile i responsabili”. Le

ricerche vengono anche effettuate nell’Empolese, non solo nella

Val di Nievole o sulle colline verso Pistoia, superando San

Baronto.

Al vaglio le telecamere puntate sulle strade e, vista l’ora

serale, si spera in testimoni che potrebbero aver notato una

vettura sospetta allontanarsi coi criminali a bordo. La gang

sarebbe rimasta nella casa circa un’ora, poi è fuggita in auto.

Alle vittime è parso di distinguere un forte accento dell’Est

Europa nella parlata degli assalitori. (ANSA).



