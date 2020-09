Garcia frena su Umtiti “difficile torni al Lione”

(ANSA) – ROMA, 06 SET – Samuel Umtiti cerca una nuova

squadra, ma il ritorno al Lione non appare al momento

praticabile. E’ lo stesso tecnico del club francese

semifinalista della Champions League, Rudi Garcia, a smorzare

sul possibile arrivo del difensore centrale che non rientrerebbe

nei piani del nuovo Barcellona di Koeman. “Sarebbe bello riavere

un campione del mondo con noi – ha detto Garcia ai media

francesi – ma credo non sia fattibile”. Arrivato nel club

catalano nel 2016 dopo cinque stagioni al Lione, Umtiti è legato

al Barcellona con un contratto per altri tre anni. Con problemi

alle ginocchia e diversi infortuni, il giocatore classe ’93 la

scorsa stagione ha giocato solo 18 partite. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte