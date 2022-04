Condividi l'articolo

lI Presidente del Consiglio, Mario Draghi – si legge in una nota – ha avuto stamattina un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica del Congo, Dénis Sassou N’Guesso, in vista dell’imminente missione a Brazzaville dei Ministri Di Maio e Cingolani. I due leader hanno condiviso l’ampio potenziale del partenariato bilaterale, in particolare nel settore energetico e si sono ripromessi di incontrarsi presto di persona.



