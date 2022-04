Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 APR – Gazprom a marzo ha aumentato i

flussi di gas verso Italia, Polonia e Turchia, rispetto allo

stesso periodo dell’anno scorso. Lo riporta Bloomberg citando il

colosso dell’energia russo.

Gazprom fornisce il gas ai clienti in “linea con le richieste

e i contratti sottoscritti”. Il gruppo russo, inoltre, evidenzia

come il “riempimento degli stoccaggi prima dell’inverno è una

sfida per l’Unione Europea”. (ANSA).



