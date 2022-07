Gas, nei flussi in arrivo l’Algeria supera il Nord Europa

Condividi l'articolo

L’Algeria supera il Nord Europa oggi per i flussi di gas naturale. Secondo le previsioni di Snam, dei 249,16 milioni di metri cubi attesi oggi, 54,27 milioni sono in arrivo dall’Algeria e 52,96 milioni dal Nord Europa, principalmente dalla Norvegia.

Segue la Russia con 47,48 milioni, in terza posizione davanti all’Azerbaijan (33,22 milioni) e al rigassificatore di Cavarzere, in provincia di Rovigo (26,80 milioni di metri cubi).

Dall’impianto di Livorno sono previsti 14,08 milioni di metri cubi e da quello di Panigaglia (La Spezia) 11,47 milioni.

Fanalino di coda, come sempre, è la Libia, con 8,81 milioni di metri cubi. Stabile a 8,74 milioni di metri cubi la produzione nazionale, così come non si registrano variazioni particolari negli stoccaggi, a cui vengono destinati oggi 78,45 milioni di metri cubi. Intanto, gli stock francesi di gas sono attualmente al 75%, con l’obiettivo di giungere al 100% in autunno, riferisce la ministra responsabile per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher. “Sugli stock strategici di gas, abbiamo un avanzo di circa 20 punti rispetto ai nostri obblighi. Questa mattina siamo al 74% di riempimento delle nostre riserve strategiche, direi anche il 75%, laddove la Commissione europea ci chiedeva 52% al primo di agosto” dichiara ai microfoni di LCI. “Il nostro obiettivo – continua – è giungere al 100% prima del primo novembre”.





